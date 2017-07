Kortebaan Stompwijk zit in de lift

24 juli – Barbert en John de Leeuw hebben vandaag de kortebaan van Stompwijk gewonnen. De Amerikaanse hengst uit de stal van Hans Bot was de enige deelnemer met een starthandicap van vijf meter, maar zorgde keer op keer voor spektakel door deze achterstand te overbruggen op de fraaie grasbaan. Nederlands Kampioen Dutch Buitenzorg met Frans van der Blonk eindigde als tweede. Het was de achtste kortebaan-overwinning van Barbert. Vorig jaar won de ruin maar liefst vijf kortebanen, waarna hij werd opgezadeld met een starthandicap. Favoriet Columbine Lep eindigde uiteindelijk als derde. Dat de kortebaan in Stompwijk in de lift zit, blijkt mede uit de omzet bij de totalisator. Deze was bijna 38.000 euro, zo’n 400 euro meer dan vorig jaar. De omstandigheden waren toen, met stralend weer, beduidend beter.