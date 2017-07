Vragen over organisatie en financiën wielertoer

25 juli – Op weg naar de wielerkoers op 8 augustus worden door inwoners en raadsleden vragen gesteld over de organisatie en tijden dat straten zijn afgesloten. Er is onduidelijkheid ontstaan over de tijden van parkeerverboden langs de route door Voorburg en Leidschendam. Informatie die op papier is verstrekt wijkt af van wat websites melden. Raadslid Philippine Hohage: ‘Communicatie naar inwoners en ondernemers laat te wensen over’, zegt zij. ‘Vele inwoners hebben op 8 juli van de gemeente een brief gekregen met een uitbundige glossy. In de glossy wordt het parcours in 26 zones verdeeld. Een nalatigheid is dat er geen zone 7 is beschreven, terwijl die wel op de kaart staat: de wielrenners rijden er zelfs over. Laten we hopen dat het college hierover duidelijk opnieuw communiceert. En dat hoeft niet in vierkleurendruk op glanzend papier. Een gewone brief in ieders brievenbus, ook in die van de bewoners van zone 7, voldoet echt wel’.

Intussen wil raadslid Juliette Bouw (CDA) weten hoe zit met de financiën van het wielerevenement. ‘In de gemeentelijke begroting stond dit evenement eerst begroot voor 150.000 euro en werd het budget kort daarna verhoogd naar inmiddels 290.00 euro’, zegt zij. ‘We willen inzichtelijk krijgen waar het geld voor dit evenement aan wordt uitgegeven. Het gaat hier om een groot bedrag voor een relatief klein evenement. Het meerdaagse evenement De Vlietdagen ontvangt bijvoorbeeld een veel beperktere bijdrage vanuit de gemeente. De nieuwe wethouder financiën Bianca Bremer heeft in de gemeenteraad aangegeven dat zij voor transparantie is. Vandaar onze vragen over de begroting voor dit evenement voor één dag, inclusief de begroting van de aanvullende kosten zoals politiebeveiliging en communicatie’.