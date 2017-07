Blauwalg: Dit bord serieus nemen

26 juli – In de vijver bij winkelcentrum Leidsenhage is blauwalg aangetroffen. De gemeente plaatst waarschuwingsborden en waarschuwt mens en dier het water niet te gebruiken, erin te spelen of honden te laten zwemmen. Toch gaan mensen er regelmatig het water in. Bij warm weer kan er blauwalg ontstaan in het water. Dit komt vaak voor in stilstaand en ondiep water. De algen vormen een (schuim)laag aan de oppervlakte van het water. Blauwalgen kunnen giftige stoffen afscheiden waar mens en dier gezondheidsklachten van kunnen krijgen, zoals huidirritatie en duizeligheid.