Het is een en al paarden bij de buren

27 juli – Voor de paardenliefhebbers! Morgen wordt de titel verdedigd tijdens de kortebaan van Voorschoten. Een maximaal aantal van 24 paarden strijdt daar om de goedgevulde prijzenpot en de hoogste eer. De eerste start valt omstreeks 13.30 uur. De afgelopen twee jaar was Barbert de blikvanger van de kortebaan. Het was zijn vijfde zege van het seizoen. Later werd de ruin gekroond tot ‘Paard van het jaar’. In Voorschoten passeerde hij de winsomgrens van 12.000 euro. Rob Strik vertegenwoordigt de Voorschotense ‘olympische’ eer.

De attractieve kortebaan vindt dit jaar los van de traditionele Paardenmarkt plaats, die een dag later wordt gehouden. Goed om daar bij te zijn. Het is dit jaar het gehele weekend feest in Voorschoten waarbij de liefde voor het paard centraal staat. De kortebaan vormt de aftrap. Voor Piet van Vliet en Adri Hendriks is de editie van 2017 extra bijzonder. Zij vieren dat zij maar liefst 50 jaar deel uitmaken van het bestuur van de Stichting Paardensport Voorschoten. Meer informatie over het evenement is te vinden op www.kortebaanvoorschoten.nl.