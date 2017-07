Expats vaste klant bij de ‘Little Free Library’

28 juli – Er gaat bijna geen dag voorbij of de eigenaresse van deze ‘straatbieb’ aan het Oosteinde vult de collectie weer aan. Liefst met Engelstalige boeken want er komen veel expats langs die daar in de buurt werken en van of naar de Randstadrail lopen. Soms komen de boeken na verloop van tijd weer terug, soms ook niet. Geen probleem want anderen laten in deze bieb weer boeken achter. Zo gaan de exemplaren via dit vriendelijke kastje van lezer naar lezer en raken boeken eigenlijk nooit uitgelezen. Met plantjes en een gieter maakt de Voorburgse privé bibliothecaresse er met haar ‘Little Free Library’ veel werk van.