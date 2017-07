In top 50 favoriete gemeenten staan we 16e

30 juli – Waar staan we als Leidschendam-Voorburg in de top 50 van meest geliefde woongemeenten van Nederland? Op plaats 16, helemaal niet gek. Voorschoten, waar gisteren de jaarlijkse paardenmarkt gehouden werd, doet het nog beter met een 12e plaats na Wassenaar op de 6e plek en de gemeente Laren als absolute winnaar op plaats 1. En buurgemeente Rijswijk? Die staat in de ranglijst op plaats 35, maar steekt andere gemeenten – ook de onze – wel de loef af als stad met de beste voorzieningen zoals OV, zorg, onderwijs en vrije tijdsbesteding. Rijswijk scoort daarmee een 7e plek. Elseviers Weekblad deed het stedenonderzoek. Boeiende weetjes.

