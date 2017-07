CDA pleit voor invoering ‘Blijverslening’ senioren

31 juli – Het CDA wil weten of er ook in onze gemeente naast een Starterslening een Blijverslening kan worden ingevoerd. Zo’n lening maakt het mogelijk om aanpassingen te financieren waardoor met name senioren langer thuis kunnen blijven wonen. De CDA-fractie heeft het college daarom verzocht onderzoek te doen naar de Blijverslening.

Raadslid Aart Paardekooper: ‘Vorig jaar werden al de eerste Blijversleningen verstrekt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). De reden is simpel. Hypotheken voor woningaanpassingen zijn voor senioren soms slecht bereikbaar, omdat de meeste banken leeftijdsgrenzen hanteren én overwaarde buiten beschouwing laten. Het kan dus voorkomen dat een huis hypotheekvrij is, maar dat er toch geen extra hypotheek toegekend wordt omdat de bewoners alleen AOW hebben. De medewerking van onze gemeente is volgens SVn hiervoor essentieel. We hebben in onze gemeente wel een Starterslening, maar nog geen Blijverslening. Terwijl de overheid graag wil dat senioren langer thuis blijven wonen. Dat is tegenstrijdig’.