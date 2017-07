Werk aan de winkel langs route wielerkoers

1 augustus – Het voorbereidende werk voor de BinckBank Tour wordt zichtbaar. De gemeente is gisteren (maandag) begonnen met de plaatsing van circa 600 borden langs de route van de wielerkoers die op 8 augustus in Voorburg en Leidschendam verreden wordt. Op de borden staat dat er op 7 en 8 augustus niet geparkeerd mag worden ‘i.v.m. werkzaamheden’, zijnde het rijden van de tijdrit. Er had dus beter kunnen staan ‘i.v.m. wielerkoers’.

