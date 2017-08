‘Alleen per fiets of te voet bereikbaar’

3 augustus – ‘Niet iedere middenstander in het dorp Voorburg is gelukkig met de Binck Bank Tour’, zegt Willem Hasekamp die ons deze foto stuurde. Hij maakte hem bij het tuincentrum Hofwijck aan het Stationsplein. Daar gebeurt het allemaal rond start en finish. En dat betekent behelpen. ‘Zij zijn genoodzaakt hun bedrijf te sluiten omdat ze onbereikbaar zijn voor hun klanten. Het gaat hun wel een dag omzet kosten. Winkels zijn onbereikbaar op deze dinsdag 8 augustus. Een aantal winkeliers heeft nog geen beslissing genomen of ze gesloten blijven of toch proberen open te gaan’, zegt hij. Voor veel gasten van het Movenpick hotel wordt het een tandje extra met de koffers naar de autobus lopen die niet voor de deur kan parkeren.