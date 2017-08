3 augustus – Vrij onverwacht windkracht 7 tot 8 deze zomer. Het was vanmiddag razend weer met afgebroken takken, ontzette markiezen en omgewaaide fietsen. Maar ook, zoals hier in de Wielemakerslop, een reclamepop die met veel kabaal tegen de grond ging. ‘Buurman, je plastic vriend ligt op de grond’, zei deze vrouw als slopgenoot bij het melden van het voorval.

