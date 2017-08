Zomercolumn Victor van Voorburg: fietsspektakel

4 augustus – Onze columnist Victor van Voorburg heeft zo zijn eigen kijk op Voorburgse zaken in combinatie met actuele kwesties. Vandaag laat hij zijn gedachten de vrije loop over de tijdrit van professionele renners op 8 augustus en kleurt het evenement op fantasierijke wijze in. Voor het weekeinde kondigt Victor een interview aan met een van de toppers. Vanaf zaterdag te lezen op Voorburg Insite. Maar nu eerst zijn column.

‘Nog enkele dagen en dan gaan we het beleven, een fietsspektakel in Voorburg! Aan de tijdrit zal worden deelgenomen door onze plaatsgenoot Tom van de Molen. Tom gaat gebruik maken van een genderneutrale fiets en zal worden gesponsord door de belangenvereniging “Wees blij met een ei”, die zich inzet voor het belang van de kip in het algemeen én de promotie van eieren met het stempel X NL112.

Het is een nieuw soort ei, wat groter dan normaal en geheel veilig voor consumptie omdat de dooier en het eiwit van te voren verwijderd zijn onder het toeziend oog van de Nederlandse Vereniging van Wind Ei producenten en de Voedsel en Waren Autoriteit.

Dus Tom heeft de wind mee! Alle aanleiding voor een diepgravend interview met deze krachtpatser, dit weekend op Voorburg Insite! Onze Tom van de Molen die zonder EPO en bloeddoping, maar puur op cholesterol, de strijd durft aan te gaan met gerenommeerde vedetten als Tom Dumoulin, Peter Sagan, Dylan Groenewegen en de Belg, schoon tot op de graat, Van Avezaath!

We vernemen dat er nog twee plaatsgenoten zich in het strijdgewoel werpen namelijk Sybrand van Haersma Buma en onze eigen Frits Wester. Voor Buma, de onderhandelaar van het CDA, wordt midden op de Parkweg een speciale streep getrokken, waar hij niet van mag afwijken. Te veel naar rechts of naar links fietsen zal leiden tot diskwalificatie. De bezemwagen zal hem op de voet volgen.

Wester is gevraagd om de sprint aan te trekken. Hij draagt een speciaal voor hem ontworpen valhelm met sensoren, want wij kunnen hem niet missen voor zijn dagelijkse politieke beschouwingen bij Jinek én RTL Late Night. Wat een spektakel, de Binck Tour en dat allemaal in ons eigen Voorburg! Wat een promotie voor het Huijgenskwartier, voor onze gemeente Voorburg-Leidschendam! Het mag wat centen kosten! Dank aan de initiatiefnemers!’

Was getekend: Victor van Voorburg.