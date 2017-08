Victor van Voorburg: ‘Het gebeurt tussen flitspalen’

5 augustus – Voorburg loopt warm voor de tijdrit van de Bincktour die dinsdag plaats vindt op een parcours van 9 kilometer van het Stationsplein Voorburg naar het historische centrum van Leidschendam en terug. Er worden duizenden toeschouwers verwacht onder wie velen uit het wielrengekke Westland. De dranghekken staan klaar om langs de route geplaatst te worden en onverwacht oversteken te belemmeren.

Een van de deelnemers is Tom van de Molen uit Voorburg -West. Hij kent het parcours op zijn duimpje en weet precies waar hij moet toeslaan om tijdwinst te pakken. Waar Tom precies de turbo aan gaat zetten vertelt hij niet direct, maar na lang aandringen licht hij een tipje van de sluier op. Het gaat gebeuren tussen Voorburg en Leidschendam ter hoogte van flitspalen. Hij vindt het fantastisch om daar een snelheid te ontwikkelen van 90 km per uur. Iedereen gaat daar natuurlijk 50 rijden en dat is het ultieme verrassingselement.

Hij heeft hier uitvoerig overleg over gepleegd met zijn ploegleider Cees Doping, die normaliter werkzaam is bij het justitieel incassobureau in Wormerveer. Een leuke hobby van Cees is het houden en fokken van Barnevelders, die nú natuurlijk totaal van de leg zijn. De kippen weigeren medewerking te verlenen aan de massale vernietiging van eieren die ze met liefde en toewijding hebben geproduceerd. Cees mist vooral het gekakel dat voor hem therapeutisch werkt bij zijn angststoornis voor voedselvergiftiging.

Van de Molen is inmiddels bezig met zijn lichamelijke- en geestelijke voorbereiding voor de tijdrit. Zo houdt hij zich aan een speciaal glutenvrij dieet van cocosmacronen met gecondenseerde melk, pesticidevrije bloemkool en speciale koninklijke hazenpaté uit Argentinië. Hij wordt onder handen genomen door dames van een Thais massagesalon, die ervoor hebben gezorgd dat zijn kuiten soepel zijn en de strijd aan kunnen. Helaas heeft hij aan de behandeling een nekhernia overgehouden waardoor hij met een kraag rijdt.

Het zou hem enigszins kunnen belemmeren met het nemen van bochten in het overigens bochtvrije parcours. Geestelijk bereidt hij zich voor door het kijken naar damesvoetbal op de tv, wat hem ruimtelijk inzicht geeft. Het lezen van notulen van de raadsvergaderingen van Leidschendam-Voorburg geeft hem motivatie om het anders te doen, namelijk doelgericht te werk te gaan en niet teveel tijd besteden aan bijzaken.

Tom heeft ons nog een interview belooft waarin hij zal uitweiden over zijn speciale fiets. Wij hopen u hierover dezer dagen te kunnen berichten op Voorburg Insite!