Raad van State: Historisch hekwerkje mag

7 augustus – Voor een niet geoefende Voorburger in procedures tegen de lokale overheid was het als een royaal geschenk uit de hemel. Na jarenlang gedoe met de ambtenarij klonk het vonnis van de Raad van State als muziek in de oren van oud-melkhandelaar Aad van den Bosch. Eindelijk mocht hij het historische hekwerkje plaatsen voor zijn huisje aan de Wielemakerslop. Ooit hoorde het ook zo, had Van den Bosch uitgezocht, maar de gemeente zag dat hekje niet zitten. Dan maar zien wie aan het kortste eind trekt. En dat deden tenslotte de ambtenaren die er over gingen. ‘Het recht zegeviert gelukkig’, zegt een dik tevreden Van den Bosch.