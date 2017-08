Andere wielertijden in de herinnering van Herman

7 augustus – Het aantal wielerrondes door Voorburg door de decennia heen is op de vingers van een hand te tellen. Drie hooguit vier. Ver terug in de tijd was dat de Tour de France die ooit in Scheveningen begon en pijlsnel over de Laan van Nieuw Oosteinde het land in ging. Morgen hebben we dan een tijdrit van formaat. Maar Herman van den Berg, die precies 50 jaar geleden in de Herenstraat een fietsenwinkel begon, herinnert zich nog heel goed de Waterschapsronde in het Oude Centrum en Voorburg-Oost. Dat is zeker 25 jaar terug. Roerganger was toen opticien Do van der Kley (Van Schagenstraat) die wat sponsors bij elkaar had gekregen om het geheel te betalen want de gemeente deed toen voor geen cent mee. Do ging met zijn rode Porsche aan de wielrenners vooraf. Herman was als rijwieldeskundige bij het wielerfeest betrokken als mecanicien. ‘Nu is het wel even andere koek’, zegt hij. ‘Aan geld is geen gebrek. De gemeente neemt nu het voortouw. Tijden veranderen’.