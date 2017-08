Positief nagenieten van ‘wereldse tijdrit’

8 augustus – Tot en met stevige buien toe was Voorburg was vandaag flink in de greep van de BinckBank Tour. Niemand kon er omheen, velen kregen er mee te maken. En de dag begon al vroeg, zeker voor burgemeester Klaas Tigelaar die al om 06.15 uur op het Stationsplein gesignaleerd werd om te zien hoe het spektakel op gang kwam. Hij fietste later mee met een groepje bekende Voorburgers, later weer gevolgd door ambtenaren die het tegen elkaar op de racefiets opnamen. De burgemeester had geconstateerd dat met name gladde putdeksels wel eens een risico konden vormen als je de bocht uitkomt. Op de foto van PFR de winnaar Stefan Kung. De foto helemaal onderaan is gemaakt door Ap de Heus.



Het Stationsplein gold als episch centrum. Daar ook de VIP-paviljoens van sponsors en de gemeente. Het Movenpick hotel was als het ware door de organisatie geconfisqueerd voor officials, de jury en de media. Directeur Berriswyl had deze dag het nakijken en liet het wielergeweld over zich heen komen. Achter de reeks van dranghekken zagen we oud-wethouder Frank Rozenberg, eigenlijk de geestelijke vader van het evenement. Als wethouder heeft hij er immers de basis voor gelegd, met name om niet alleen Voorburg verder op de kaart te zetten maar ook het door hem zo bepleite Huygenskwartier. Ere wie ere toekomt.

In een bijgaande column laat hij (op onze uitnodiging) zijn licht schijnen over het feestje rond de BinckBank Tour. Een positief raadsbesluit ten spijt wil het CDA precies weten hoe het precies zit met de 290.000 euro die de gemeente uittrok om het mede te realiseren. Wethouder Binca Bremer werkt aan de specificatie van de kosten. ‘We moeten wel kritisch blijven’, vond ook VVD-fractievoorzitter Astrid van Eekelen. Zij was even in gesprek met raadslid Hans Peter Klazenga die zijn vakantie aan de Limburgs-Duitse grens speciaal had onderbroken om met zijn thuisgebleven zoon Tobias naar het bonte festijn te kunnen gaan. Dat doen goede vaders.

Jammer natuurlijk wel van al die regen. Het hield veel mensen binnen maar de mensen die er waren keken met ontzag naar de enorme machinerie en discipline achter zo’n tourrit. Voor de renners gaat het om tienden van secondes, voor de organisatie is het steeds weer millimeteren. Alles moet kloppen. En dat deed het zeker. Het is lang geleden dat Voorburg zo’n omvangrijk evenement in huis haalde. Iets om te herhalen? Wie zal het zeggen. Misschien werpt de column van Frank Rozenberg daar enig licht op. Lees maar mee met wat hij mailde.

Werelds!

‘Wat een evenement streek er neer in het Huygenskwartier Voorburg met de tijdrit van de Binck Bank Tour! De wereldtop van het wielrennen op een parcours in Voorburg en Leidschendam op jacht naar de beste tijd. Tom Dumoulin, Peter Sagan, Dylan Groenewegen, Niki Terpstra, Andre Greipel… zo maar een paar namen die we anders in de krant lezen of op TV horen. Zij waren bij de tijdrit met start en finish in het Hygenskwartier Voorburg aanwezig. Net als alle toeschouwers die langs de negen kilometer lange route stonden of live op TV de wedstrijd volgden. Twee uur live beelden uit onze gemeente! Jammer alleen dat een regenachtig beeld was.

Ik heb genoten van dit grootste eendaagse evenement dat ooit in Leidschendam-Voorburg is georganiseerd. Ondanks die regen. Ik heb veel publiek gezien langs de route, ik heb vaders met hun zonen gezien die in het rennerskwartier elke fiets uitvoerig bestudeerden, fans die op hun wielerhelden stonden te wachten voor een foto of handtekening en ik heb ook genoten van een perfecte organisatie.

De ervaring die de gemeente met dit evenement heeft opgedaan, maar bovenal de publiciteit die het evenement heeft gegeneerd voor het Huygenskwartier Voorburg en het Damcentrum in Leidschendam is van onschatbare waarde. De paar ton budget die met dit evenement is gemoeid, is daarbij vergeleken eigenlijk een schijntje.

Bij een Engelse politiechef zag ik jaren geleden een A4-tje achter zijn bureau hangen: ”After the battle, the accountants came to stab the wounded.” Dat is niet werelds, maar kneuterig. Voor degenen die zich met dat soort kneuterigheid en negativiteit na afloop van dit mooie evenement wil bezighouden: succes!