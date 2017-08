Victor van Voorburg: Na regen komt zonneschijn

9 augustus – De geschreven slotronde van de BinckBank Tour Voorburg is natuurlijk gegund aan Victor van Voorburg. Hij heeft het allemaal van nabij gevolgd en stuurde ons zijn voorlopig laatste column. Kom er maar in Victor:

‘Leidschendam-Voorburg, ikzelf had de plaatsnaam liever andersom gezien, is in haar opzet geslaagd. De gemeente heeft met haar eeuwenoude historie en bezienswaardigheden veel landelijke en internationale aandacht gekregen dankzij een memorabele tijdrit op dinsdag 8 augustus als onderdeel van het parcours van de BinckBanck Tour 2017. Meer dan 2 uur live op NPO 1 en de Belgische TV zender Sporza, waarbij allerlei wetenswaardigheden van onze gemeente uitvoerig werden vermeld. Ook de Duitse TV zenders ARD en het ZDF besteedden aandacht aan “das Zeitfahren in Voorburg”. We staan nu via de Colombiaanse TV (zender Caracol in Zuid-Amerika) op de kaart als Voorburgo.

Op het parcours kwam enige kritiek van de ploegleider van Tom Dumoulin. Tom kon geen snelheid ontwikkelen: teveel bochten en verkeersdrempels. Thijs Zonneveld van het AD noemde het een hotsknotsbegoniaroute. De winnaar van de tijdrit, de Zwitser Stefan Küng vond het parcours niet gevaarlijk. ‘Wij zijn de beste wielrenners van de wereld, dat moeten wij kunnen’. Dumoulin reed nog op een redelijk droge weg. De meesten van de meer dan 170 deelnemers reden op een kletsnat parcours. De Slowaak Peter Sagan, die als laatste vertrok, kon nauwelijks zijn hoofd nog boven water houden. Heel knap dat hij zich nog bij de eerste 10 reed. (foto links Ap de Heus)



Voor de professionals hun kunsten lieten zien, was er nog een ploegentijdrit waarbij liefhebbers uit de regio en daarbuiten, de route van 9 kilometer konden afleggen. Onder namen als “De Kneuzen, de drankorgels, en de waanzinnigen” maten zij hun krachten deels in de stromende regen. De struikelende aankomst van Sybrand van Haersma Buma op het startpodium beloofde niet veel goeds, maar hij wist heelhuids de eindstreep te bereiken. Zijn teamgenoot Frits Wester slaagde erin om na afloop nog tegen een passant aan te rijden. Hij raakte gewond aan armen en knieën, maar zijn markante hoofd bleek gelukkig voor de rest deukvrij.

Tom van der Molen uit Voorburg West is er met snorkel, helaas niet in geslaagd om op zijn gender neutrale fiets zonder ventielen, de finish te bereiken. De tijdrit werd, ondanks of misschien dankzij de regen een evenement, waar Voorburg-Leidschendam zonnig op kan terugblikken’.

Zo. En nu weer met beide benen op de grond.