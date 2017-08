Droge fietsen in absurde stalling van staal

10 augustus – Tegenover de entree van ziekenhuis Antoniushove, waar het opdoeken van de medische post voor spoedeisende hulp door besparingen hevig betreurd wordt, zien we een sterk staaltje van gemeentelijke geldverkwisting. Nog maar kort geleden werd daar op 16 vierkante meter een staalconstructie geplaatst die dient als overkapping voor circa 15 rijwielen. De fietsen in deze meest luxueuze gratis stalling van Nederland kunnen hier ‘gelukkig’ niet nat worden. Wiens fietsen dan wel is onduidelijk, en erger, er wordt niet of spaarzaam gebruik gemaakt van de hypermoderne rekken. De kosten voor dit deugdelijke bouwwerk ramen we op 25.000 euro, inclusief de nieuwe betegeling er om heen. De gemeente moet wel erg in haar slappe was zitten om voor zoiets volkomen overbodigs geld uit te geven. Droge fietsen in een zeeklimaat! Je moet het maar durven waar velen de eindjes juist aan elkaar moeten knopen.