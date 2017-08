Corbulo moet wijken voor Huygens aan de Vliet

11 augustus – Victor van Voorburg is nog maar net bijgekomen van wat de BankTour ons heeft gebracht of hij veert andermaal spontaan overeind. Zijn oog is gevallen op een mededeling van de gemeente over de nieuwe naam van oude haven bij de kerkbrug. Wat nu weer? Lees het maar in zijn nieuwe weekeinde-column.

‘Voor alle Voorburgers die het nog niet weten: Zonder de Romeinse veldheer Corbulo had Voorburg niet bestaan. Hij liet de fossa Corbulonis ( oftewel kanaal van Corbulo) uitgraven in 50 na Chr. die de Maas met de Rijn verbond. We hebben het hier niet over de Broeksloot maar over de Vliet. Dankzij Corbulo ontstond de nederzetting Forum Hadriani, het huidige Voorburg, één van de oudste steden van Nederland misschien wel de oudste. Daar zijn de geleerden het nog niet over eens.

Wat lees ik tot mijn stomme verbazing in de Gemeenterubriek Leidschendam-Voorburg: “Huygenshaven” nieuwe naam haven in Voorburg. Tussen 5 en 26 juli konden mensen stemmen om een nieuwe naam te kiezen voor de Voorburgse oude haven aan de Vliet, het kanaal van Corbulo. In totaal zijn er volgens de gemeente 151 stemmen uitgebracht. De naam Huygenshaven kreeg de meeste stemmers. Let wel 151 stemmen. Voorburg heeft ca. 40.000 inwoners. Wie zijn die 151 stemmers?

Zijn de stemmers voor die naam zonder enig historisch besef en/of sympathisanten van de stuurgroep Huygenskwartier? Wie zitten er in de gemeentelijke jury? Zijn dat echte Voorburgers of ambtenaren uit Zoetermeer, Heiloo, Borculo of Oud-Beijerland? Beste Voorburgers: Corbulo kunnen we gerust de grondlegger van onze prachtige stad noemen. Wat is er gedaan om deze man te eren? Een straatnaam in Voorburg-West en een ruiterstandbeeld verscholen in een klein plantsoentje bij de Koningin Julianalaan waarbij Corbulo uitkijkt op een kapsalon, een makelaarskantoor de apotheek en het Riagg.

Dit prachtige beeldhouwwerk van de Voorburgse kunstenaar Albert Termote, hoort een plek te krijgen aan de Vliet, niet in de Huygenshaven maar aan de Corbulohaven. De keuze voor een nieuwe naam voor de haven dient uiterst serieus te worden aangepakt. Graag wil ik de gemeente vragen om hierover onder de Voorburgers een referendum te houden. De gemeente dient duidelijk uiteen te zetten wat de verdiensten zijn van Constantijn en Christiaan Huygens én van Corbulo voor Voorburg.

Vader en zoon Huygens hebben aan de Vliet gewoond en Corbulo heeft dit kanaal gegraven. Met andere woorden als de Vliet er niet was geweest dan zouden “de Huygens” daar geen domicilie hebben gekozen en hadden we geen museum Hofwijck! Mijn stem is duidelijk: “Zonder een Corbulohaven gaat de geschiedenis van Voorburg vervagen”.

Reactie van Mary Oosterveer: ‘Victor van Voorburg heeft volkomen gelijk. 151 stemmen van 40.000 inwoners zijn niet representatief. Als meedoen aan deze actie slechts via internet mogelijk was, is dit niet juist. De niet-internetgebruikers hebben dan de kans niet gekregen hun stem uit te brengen. Er is dus niet goed nagedacht over deze actie en dient een nieuwe actie op touw te worden gezet opdat die alle Voorburgers bereikt.

Het beeldhouwwerk Corbulo op het paard misstaat tussen de hoge moderne gebouwen en verdient inderdaad een mooie plaats aan de Vliet, dat door Corbulo is gegraven. Dus, werk aan de winkel voor het ambtenaren-apparaat om een goed doordacht plan uit te voeren. De voorgestelde enquête uitvoeren en het beeldhouwwerk verplaatsen naar de Vliet’.