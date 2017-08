Afgestudeerden KABK exposeren examenwerk

14 augustus – Twee jonge talenten, die onlangs zijn afgestudeerd aan de KABK, exposeren hun eindexamenwerk bij galerie ArtiBrak. Dilara Ardic is opgegroeid in Amsterdam, haar inspiratie komt voort uit de beweging tussen het drukke stadsleven en de rust die wordt gevonden in de omringende natuur. Ze verbeeldt zich een wereld waarbij de mensen hun normale leven verlaten, op zoek naar troost in een bijna bestiaal bestaan. Deze persoonlijke interpretatie geeft haar de vrijheid vanuit een verbeelding te schilderen, maar tegelijkertijd brengt het werk ook een boodschap over waar zij zich vaak over bekommert. Neemt de natuur ons over, of nemen wij de natuur over?

Ook Louise Harley is geïnspireerd door de natuur. Op metershoge stroken folie schildert zij met grove streken haar ‘landschappen’.

Doordat de folies doorzichtig zijn en midden in de ruimte worden opgehangen, ziet de bezoeker niet alleen de individuele schilderingen, maar ervaart hij ook het nieuwe landschap als geheel.

Speciaal voor deze expositie heeft Louise nieuw werk gemaakt dat voortkomt uit de verkenning van het duingebied bij Den Haag; grillige pijnbomen en de bomen eromheen.

De expositie wordt zaterdag 19 augustus om 15.00 uur officieel geopend en duurt tot 10 september in Galerie ArtiBrak, Herenstraat 44.