Mevrouw Smeenk (95) terug naar de winkel van toen

14 augustus – Met een ronkende tuk-tuk thuis opgehaald worden en door Voorburg gereden worden naar de plek waar zij vele jaren een winkel had in parfumerie en bijouterie, op de hoek van de Koningin Wilhelminalaan en Van Heurnstraat. Het overkwam de Voorburgse mevrouw Smeenk ter gelegenheid van haar 95ste verjaardag. Een krasse ingezetene. Dochter Elly had deze superverrassing georganiseerd. Dat kun je wel aan haar overlaten. ‘Mijn moeder wilde graag nog eens haar oude buurtje zien’, zegt zij. ‘We reden eerst door het oude centrum waar mijn moeder nog altijd woont en daarna kris kras naar Voorburg-Noord. Ze heeft genoten’. De winkel bestaat al lange tijd niet meer en werd een woonhuis, maar op een foto is het interieur van de familie W. Smeenk gelukkig bewaard gebleven. Sweet memory. Foto Ap de Heus.