‘Geduld met Avalex nu tot uiterste op proef gesteld’

15 augustus – ‘Avalex maakt er echt een rommel van: ze weten zelf niet eens welke afvalcontainers onze inwoners hebben – en hoeveel ze er hebben. Afvalinzameling is de kerntaak van Avalex en zelfs dat gaat niet goed. Daarom willen we de plannen nu tijdelijk bevriezen. Wethouders Kist en Rozenberg moeten in beweging komen en de touwtjes in handen nemen. Ze hebben te lang zitten toekijken hoe Avalex fout op fout stapelde en niet presteerde’.

Dit stond in een persbericht van het CDA op 16 december 2016. En nu precies acht maanden later zegt raadslid Hans Geurts dat het CDA blijvende zorgen heeft over Avalex. Hij zegt dat zijn partij teleurgesteld is over een brief van Avalex dat een bezuiniging van 1,5 miljoen niet gehaald wordt en de uitwerking van goed bestuur verdere vertraging oploopt. Maar wat schiet de burger op met bij herhaling te horen ‘zorgen hebben’ en ‘teleurgesteld zijn’ over een intergemeentelijk bedrijf? In het echte bedrijfsleven was de rode kaart al lang getrokken. We blijven zo lang mogelijk aardig voor elkaar.

‘Ons geduld wordt wel tot het uiterste op de proef gesteld’, zegt Geurts. ‘Wij hadden al twijfels dat die bezuiniging dit jaar gehaald zou worden, maar de wethouder (Kist) bleef maar beweren dat het wel zou gaan lukken. Niet dus. Intussen ziet het CDA met lede ogen aan hoe rond veel afvalcontainers in onze gemeente stapels rotzooi ligt. Afgelopen week ontstond er een storing met ondergrondse containers, die dagen duurt. Waarom wordt er door Avalex dan geen noodoplossing bedacht. We houden ons hart vast als het afval in onze gemeente straks niet meer iedere week wordt opgehaald’.