Nieuwe start van dinsdagmarkt Leidsenhage

15 augustus – Door de nieuwbouw van Leidsenhage is de wekelijkse dinsdagmarkt verplaatst naar het parkeerterrein schuin tegenover het politiebureau en de flatgebouwen aan de Heuvelweg. Het was vanochtend nog even wennen voor marktkooplieden waar hun collega’s de kraam opgesteld hadden in deze nieuwe situatie. Hier en daar moet de indeling aangepast worden want de blauwe elektrokasten (foto onder) bijvoorbeeld achter het hekwerk stonden niet op de tekening. Nu komt een aangrenzende groenteman ruimte te kort voor zijn kraam. Vanmiddag komt de wethouder een kijkje nemen op de markt.