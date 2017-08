‘Hofwijck was voor Huygens volkstuin met caravan’

19 augustus – Als tijdens een vriendelijk etentje in Voorburg ook de historie van de Vlietstad de revue passeert kun je wachten op een boeiende discussie tussen de geachte disgenoten. Dan wel een beetje uitkijken dat door het indringende gesprek de culinaire genoegens niet tekort gedaan worden. ‘Schrijf maar eens op waarover gesproken werd’, adviseerde de gastheer. Dat deed Jan Ledderhof dan ook. Hij is één van de kritische Haagse architecten die destijds de groep Dooievaar hebben gevormd. Momenteel werkt hij zelden nog als architect maar is een verdienstelijk kunstschilder. Architectuur, stadsontwikkeling en schilderkunst gaan als een rode draad door zijn nog altijd dynamische leven.

‘DE NAAM HUYGENSKWARTIER IS ONBEGRIJPELIJK’

‘Onlangs hoorde ik tijdens een gezellig diner dat Voorburg heeft besloten het oude binnenstadje voortaan het Huygenskwartier te noemen. Dat deed mij in hoge mate verbazen, bijna ergeren, zodat de gezelligheid van de maaltijd gevaar liep. Natuurlijk weet ik wel ongeveer wie Huygens was, de opdrachtgever voor buitenplaats Hofwijck naast Voorburg. Ook weet ik dat die buitenplaats de kleinste is van vergelijkbare gebouwen in Nederland. Logisch, omdat Hofwijck niet zozeer een verblijfplaats was, maar een plek waar hij de drukte van zijn verblijf in Den Haag even kon ontvluchten. Voor de gewone mens een soort volkstuin met caravan’.

‘Bracht zijn bezoek heel Voorburg in beroering, steeg de alledaagse omzet van de plaatselijke middenstand wekelijks met kilo’ s florijnen? En dat structureel? Financierde Huygens belangrijke Voorburgse initiatieven of bouwwerken? Liet de man zijn architect Jacob van Campen de oude dorpskern ingrijpend aanpassen aan zijn nieuwe inzichten? Was zijn historische betekenis voor Voorburg groter dan die van de Romeinen? Geen sprake van. Hij kwam af en toe in zijn achteraf naast Voorburg. Zijn betekenis voor die plaats is net zo afgescheiden als de huidige ligging van Hofwijck t.o.v. het oude dorp (zie foto). Grote plakken beton, beton en nog eens beton met daaronder onherbergzame kaalheid doen Huygens figuurlijk zó isoleren dat de nieuwe naam Huygenskwartier onbegrijpelijk is.’

‘Buitenstaanders snappen daar geen lor van. De Voorburgse binnenstad noemen naar Huygens duidt op onwetendheid van de plaatselijke geschiedenis. Huygens was echt niet geïnteresseerd in een politiek oninteressante plattelands gemeente als Voorburg toen. Hij heeft Voorburg niet op de kaart gezet. Zijn betekenis is niet te vergelijken met die van de Romein Corbulo of prinses Marianne. Het dorp dus naar hem noemen i.p.v. bijvoorbeeld ‘Oud Voorburg’ is net zo gek als de binnenstad van Den Haag het ‘Thorbeckekwartier’ noemen, omdat er nu een Thorbecke monument staat langs het Tournooiveld’.

‘De naam Huygenskwartier slaat nergens op. Hadrianuskwartier zou eventueel beter zijn, omdat keizer Hadrianus de stichter is van Voorburg, het oudste deel van Haaglanden.

Maar ‘Oud Voorburg’ is zo ingeburgerd en klinkt zo vertrouwd’.

Jan Ledderhof