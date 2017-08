Gemeentelijke masten zonder Nederlandse vlag

16 augustus – Het Wilhelmus is sinds 1932 officieel het Nederlandse volkslied. Het lied bestaat echter al sinds de 16e eeuw en wordt beschouwd als het oudste volkslied ter wereld. En nu – 85 jaar later – komt het Wilhelmus weer terug als lesstof op de scholen. Althans het staat in elk geval hoog op de politieke agenda om dat te gaan onderwijzen. De hoogste tijd om het volkslied weer van jongs af te leren om het ten minste bij officiële gelegenheden te kunnen meezingen.

Waar minder moeite voor nodig is is het dagelijks hijsen van het rood-wit-blauw bij het servicecentrum. Een kwestie van organisatie, zou je zeggen. Bij het stadhuis zijn ooit drie hoge vlaggenmasten geïnstalleerd maar er wordt slechts enkele keren per jaar gebruik van gemaakt om het dundoek in top te brengen, zoals gisteren ter nagedachtenis van de capitulatie van de Japan in de Tweede Wereldoorlog. Meestal staan de masten er kaal en nutteloos bij.

Waarom niet dagelijks van de masten gebruik wordt gemaakt is een raadsel. In een multiculturele gemeente als Leidschendam-Voorburg is de Nederlandse vlag juist een herkenbaar, trots en positief teken van eenheid. In cultureel-historisch opzicht bepaalt de vlag identiteit, de soevereiniteit en de traditie van de Nederlanden. Voor de terugkeer van het Wilhelmus op school hebben we de Tweede Kamer nodig, voor het dagelijks laten hijsen van de vlag bij het stadhuis is een taak weggelegd voor burgemeester Klaas Tigelaar. Een waardevolle en mooie taak.