Heimelijke actie ambtenaren voor ode aan collega

17 augustus – Tien dagen geleden streek de karavaan van de BinckToer in Voorburg neer met het Stationsplein als hectisch episch centrum. De regie van de gemeente werd enkele dagen overgenomen door de tourdirectie zoals dat altijd gebeurt bij evenementen van deze omvang. Nog geen dag na het spektakel was er geen spoor meer van terug te vinden en Voorburg hernam de kalme tred van alledag. Hoewel, helemaal geen spoor?

We zien op de Koningin Julianaweg ter hoogte van de Damlaan BEN op de rijweg geverfd met een omgekeerde N. Hoe komen die letters daar en waarom of waartoe zijn ze aangebracht? Dankzij een doorgaans betrouwbare bron kan Voorburg Insite licht werpen op het witte mysterie. BEN is een ode aan een van de beste ambtenaren die de gemeente telt; Ben van Vliet. Hij gaat blijmoedig door het leven als hoofdwoordvoerder die grote betrokkenheid heeft gehad bij de BinckToer. In de nacht ervoor grepen enkele collega’s de kwast om Bens’ naam aan het asfalt toe te vertrouwen.

En zo kwam BEN flitsend in beeld dankzij een meevliegende helikopter. Voor de altijd fietsende Van Vliet was het een sportieve verrassing en hij was hiermee niet minder verguld met dank aan vriendelijke collega’s die voor deze heimelijk ‘sluikreclame’ hadden gezorgd. BEN blijft nog wel even zichtbaar want voordat dit verfspoor is uitgewist blijven we ons de wielertoer herinneren.