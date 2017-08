College wil aandelen Eneco verkopen

17 augustus – Het College van B&W wil de aandelen die de gemeente heeft in energiebedrijf Eneco (3,44%) verkopen. De gemeenteraad is gevraagd wensen en bedenkingen bekend te maken. Pas daarna zal de gemeente in de aandeelhoudersvergadering van Eneco melden van plan te zijn de aandelen op de markt te brengen. Een verkoopreden is dat de gemeente geen doorslaggevend publiek belang ziet in het aandeelhouderschap van een commercieel bedrijf.

Het publieke belang van levering van gas en elektriciteit is wettelijk geborgd en wordt door verkoop dus niet geschaad. Als op 31 oktober voldoende gemeenten hun aandelenbelang willen verkopen, wordt een verkoopproces ingericht. Pas als verkoop mogelijk is en de voorwaarden bekend zijn, kan het college definitief besluiten over de verkoop van aandelen. Het definitieve besluit voor verkoop wordt in 2018 aan de gemeenteraad voorgelegd.