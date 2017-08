Wat te doen met de miljoenen uit verkoop Eneco?

18 augustus – ‘Bij een waarde van Eneco tussen de 2,5 en 2,9 miljard zou verkoop de gemeente tussen de 86 en 100 miljoen euro opleveren’, zegt GBLV-raadslid Hans Peter Klazenga. Maar wat daarmee te doen? Zijn partij wil die vraag voorleggen aan inwoners, verenigingen, instellingen en bedrijven. Klazenga: ‘Oppotten, schulden aflossen, investeren in projecten, achterstallig onderhoud aanpakken… allerlei bestedingsdoelen zullen voorbij komen. De juiste keuze daarin zal waarschijnlijk een combinatie van dingen zijn’.

‘Het moet dan wel gaan om zaken waar iedereen ook op de langere termijn van kan profiteren. Denk aan onderwijshuisvesting, de economische wensenlijst van het MKB, cultuur, sport, bereikbaarheid, duurzaamheidsmaatregelen, parkeervoorzieningen, werkloosheidsbestrijding, een uitgaansgelegenheid voor de jeugd zijn zo wat voorbeelden. Op ideeën om die mogelijke verkoopopbrengst te verjubelen zoals bijvoorbeeld iedere inwoner 1.000 euro te geven zitten we natuurlijk niet te wachten’, meldt Klazenga.

Maar is het geen nadeel dat bij verkoop is het jaarlijkse dividend van een paar miljoen wegvalt waarmee nu uitgaven van de gemeente worden gedekt?

Klazenga: ‘Stel dat we die 100 miljoen halen, dan zou het onverstandig zijn om die in een paar jaar te verbrassen. Daarna moet je dan weer bezuinigen om de weggevallen dividendinkomsten te compenseren. Aan de andere kant is het ook raar om die pot van 100 miljoen weg te zetten en daar elk jaar dat oorspronkelijke dividendbedrag uit te halen. Het is belangrijk dat de gemeente een gezond financieel beleid voert’.