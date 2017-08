Voor moedige staaltjes van ijver de ladders op

20 augustus – Terug van vakantie en dan nog één keer deze zomer de ladder op om die hoge heg strak te zagen of het dak van de entree weer helder te krijgen. Je moet er wel de nodige treden voor afleggen en balans houden. Deze ijver en allerminst ongevaarlijke staaltjes van huishouden c.q. tuinieren, zagen we aan het Oosteinde en de Laan van Nieuw Oosteinde. Het blijft moedig. Moge deze bezigheden van properheid anderen tot voorbeeld dienen. Succes.

