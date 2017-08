Uitzichtheuvel als ‘impuls in natuurbeleving’

21 augustus – De vernieuwing van Park ’t Loo wordt vanmiddag officieel zichtbaar met het in gebruik nemen van de aardig beplante uitzichtheuvel hoek Spinozalaan en Nicolees Beetslaan. Het is een eerste stap in het combiproject Waterspoorpark van de gemeente en het Hoogheemraadschap van Delfland. De uitzichtheuvel moet een ‘impuls in de natuurbeleving’ zijn, zoals de organisatie het noemt met ook een westelijke blik op de spoorlijn. Vriendelijk aangelegd dit alles. Ook te gebruiken als een dagelijks rondje fitness met 50 treden traplopen.