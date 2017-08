Brug wijd open voor peddelende zeerotten

23 augustus – Wat te doen als de buitenboordmotor van je bootje er de brui aan geeft? In de Sluis nog wel. Het ‘plezierjacht’ langszij leggen en de motor repareren of gewoon doorgaan? Dat laatste, want liever geen ANWB-achtige situaties in de Sluis. Dat wordt dan staand peddelen, zoals deze krasse zeerotten gedwongen doen onder toeziend oog van honderden terrasbezoekers die de pechvogels met belangstelling volgen. Ze moeten echt verder want het thuisfront wacht. Of de brug open kan? Jazeker, maar met een beetje bukken was het eigenlijk ook wel gelukt en hoefde er geen file van autoverkeer te ontstaan. Met dank aan een soepele brugwachter niet te vergeten die het ongemakkelijke geheel met de armen over elkaar aanschouwt. De mannen blijven als gondeliers fier overeind, houden koers en verdwijnen onder de wijd geopende brug richting Voorburg uit het zicht.