Sportieve vrouwen met pistool op de heup

24 augustus – Van ge├╝niformeerde politiemensen zijn we gewend dat zij een batterij aan wapens en afschrikwekkende uitrusting rond de gordel meevoeren. Maar wat te denken als je midden op de dag twee vrouwen in een sportieve burgeroutfit langs ziet komen met een flink pistool op de heup. Is dit politie? Kan bijna niet anders met aan de overkant het politiebureau. Maar toch. Even een boodschapje doen bij Jumbo en met het zichtbare wapen de winkel in. Het ware misschien beter geweest de gordel even tien minuten af te doen en tot bij terugkomst op het bureau achter te laten. Geen misverstanden s.v.p. in deze hyper schrikachtige samenleving.