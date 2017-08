Een en al Zomerfestival op en rond KJ-plein

25 augustus – Morgen is het weer zo ver. Voor de 18e keer wordt het Zomerfestival van organisator Ab Smit (hij is een geweldenaar) geopend op en rond het Koningin Juliaplein. Ook dit jaar belooft het festival weer een brede spotlight te zetten op het rijke culturele leven in de gemeente. De Cultuurmarkt telt maar liefst 55 kramen. Verder is er een Jeugdplein met workshops, dans- en sportdemo’s. Voor de inwendige mens wordt gezorgd op het culinaire plein bij de ZIGZA. Op drie podia: het Rabopodium, Noony’s podium en het podium bij het Wapen van Voorburg, klinkt muziek in vele stijlen. Hieronder het Zomerfestival van uur tot uur.