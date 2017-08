Praktijk kruisbestuiving V’burg en L’dam weerbarstig?

26 augustus – Het was het weekje wel in het dorpse Voorburg. Gastschrijver Jan Ledderhof maakte gehakt van de keuze voor de namen Huygenshaven alsmede het Huygenskwartier in plaats van Oude Haven en Oud Voorburg. Scroll terug en zie zijn column hierover op Voorburg Insite. De meningen zullen altijd wel verdeeld blijven maar een weerwoord hierop van oud-wethouder Frank Rozenberg is hem gegund. Of hij misschien tijd kan vinden voor een ‘tegen-column’?

Dat lukt en wat blijkt? Rozenberg heeft op zijn beurt nog enkele prangende vragen en suggesties over historisch Voorburg m.b.t. borden, namen en symbolen. Zo vraagt hij zich af of de huisstijl van de gemeente niet aangezien wordt van die van een medisch zorgverlener? En zou het Marianneviaduct niet veel beter Corbuloviaduct kunnen heten? En dan nog even iets recht zetten. ‘Velen denken dat de naam Huygenskwartier door mij zou zijn bedacht’, zegt hij. ‘Dat is niet het geval’. Waarvan akte.

‘VERNOEM AANLEGSTEIGER ARENTSBURGH NAAR CORBULO’

‘Onder het bord bebouwde kom Voorburg aan het eind van afrit van de A12 hing altijd het bekende welkomstbord van de gemeente. Al een tijdje niet meer. Het is vervangen door een wit bord met daarop het gemeentewapen, ”Welkom” en het Huygenskwartier-logo Eenzelfde bord hangt ook aan de kant van de Binckhorst.

Het oude welkomstbord was aan vervanging toe. Dat geldt eigenlijk ook voor de gehele huisstijl van de gemeente. De huidige huisstijl past meer bij een medische zorgverlener. Bij de Binck Bank Tour was ik deze hulpverleners al gepasseerd voordat ik besefte dat ze een gemeenteparaplu gebruikten. Foto’s PFR.



Op het nieuwe bord wordt het gemeentewapen als logo gebruikt, met daarin het Voorburgse torentje. Terzijde: het Voorburgse torentje staat als eerste in het gemeentewapen, maar als laatste in de gemeentenaam. Wat een symboliek om zo de kruisbestuiving tussen de twee oude gemeenten te benaderen! De praktijk is wat weerbarstiger geloof ik…

Het ”Welkom” in een vlot lettertype is natuurlijk mooi. De gastvrije ondernemers van het Huygenskwartier zullen ook blij zijn met de vermelding Huygenskwartier. Vanaf de afrit twee keer rechtsaf en dan alweer een Huygenskwartier-bord. De oude reclame van The Village op het viaduct is vervangen door het logo van het Huygenskwartier. Het betonnen viaduct heeft zelfs een schoonmaakbeurt gekregen!

Beton schijnt een Romeinse vinding te zijn. Het is daarom eigenlijk onbegrijpelijk dat het viaduct het Marianneviaduct heet. Was Corbuloviaduct in historisch perspectief niet veel beter geweest? Genoemd naar de Romeinse generaal die het Corbulokanaal heeft laten graven. Of is voor Marianneviaduct gekozen, omdat Corbulo een stuk verder in Voorburg-West zijn bedoening had?

Misschien is het een idee om in echt historisch perspectief een aanlegsteiger voor boten in de buurt van Park Arentsburgh naar Corbulo te vernoemen? Dat is immers de plek waar de resten van Forum Hadriani onder het gras liggen. Wist u trouwens dat Forum Hadriani een insteekhaven had? Je zou zeggen dat de historische cirkel dan toch helemaal rond is! Maar ja, voor mijn VWO geschiedenis had ik slechts een negen. Van historie heb je dan natuurlijk geen kaas gegeten’.