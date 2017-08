Eindelijk begin van het nieuwe Rustoord?

26 augustus – Het is bijna niet te geloven maar nu lijkt toch een begin gemaakt te worden met het nieuwe Rustoord aan de Raadhuisstraat. Het zijn nog maar grondwerkzaamheden, dus laten we niet te vroeg juichen na vijf jaar van breed bekritiseerde stilstand rond het project. Er werd niet alleen lang en hard onderhandeld over de grondprijs maar het project werd ook vertraagd door architectonische aanpassingen, rechtszaken en de economische crisis. Een geplaagd project waarin Wooninvest de projectontwikkelaar is. En nu doorpakken! Foto Willem Hasekamp.