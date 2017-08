Festival in het boek van geslaagde evenementen

27 augustus – De 18e editie van het Cultureel Zomerfestival bracht duizenden mensen op de been. Wat kon er nog mis gaan met zoveel fraai weer, presentaties, muziek en optredens. Helemaal niets en dus kan het festival worden bijgeschreven in het boek van geslaagde evenementen in Voorburg. Ap de Heus liep met zijn fototoestel rond en maakte een serie plaatjes waaruit wij er twee selecteerden. Met complimenten aan de organisatie.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink