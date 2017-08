Screening bezoek polikliniek op soort bacteriën

30 augustus – Bezoekers van de polikliniek in het HMC (o.a. Antoniushove) worden gescreend op BRMO* en MRSA, ongevoelige bacteriën die zich makkelijk laten verspreiden. Voor hun bezoek moeten patiënten zeven vragen beantwoorden waardoor het ziekenhuis ‘een inschatting kan maken of de bezoeker een verhoogd risico op besmetting heeft’.

De vragen hebben betrekking op een behandeling in een buitenlands ziekenhuis of zorginstelling in de laatste twee maanden, het contact hebben gehad met bedrijfsmatig gehouden levende varkens of vleeskuikens, minder dan twee maanden geleden in een instelling voor asielzoekers of de laatste vier weken in het Midden-Oosten te zijn geweest.

*BRMO staat voor Bijzonder Resistent Micro-organisme. MRSA is een voorbeeld van zo’n bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus) die infecties kan veroorzaken bij mensen met een verminderde weerstand.