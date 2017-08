Scooteroverlast Herenstraat rijp voor een motie

30 augustus – ‘Ons geduld raakt op’, zegt fractievoorzitter Walter Rosbenders (GBLV). ‘De berichten over overlast van scooters en fietsers in de Herenstraat blijven aanhouden. Wij hebben een paar maanden geleden al gepleit voor een vaste handhaver die optreedt tegen scooterbestuurders en fietsers die het voetgangersgebied onveilig maken. Volgens de burgemeester viel het allemaal wel mee en was een vaste handhaver niet nodig. De handhaving moet juist opgevoerd worden want de extra handhavingsacties die de burgemeester had toegezegd, hebben onvoldoende effect’, aldus Rosbenders.

‘Als je een uurtje in de Herenstraat staat weet je niet wat je overkomt. Scooters crossen voorbij, fietsers die te gast zijn in het voetgangersgebied gebruiken de Herenstraat als een Velostrada en dan zijn er nog automobilisten die nog nooit van een inrijverbod of voetgangersgebied hebben gehoord’, zegt de GBLV-voorman. Als de antwoorden niet het vertrouwen geven dat de handhaving structureel wordt verbeterd dan sluit de fractie het indienen van een motie hierover in de eerstvolgende raadsvergadering niet uit.