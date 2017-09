31 augustus – De laatste dag van de zomermaand met morgen de eerste dag van de meteorologische herfst. Wordt dat ook afscheid van zomers weer en einde van het vaarseizoen met een van de kinderen voortgetrokken vanuit de sloep? Allerminst zo te zien op de Vliet. Feit is dat er records zijn gebroken met hoge temperaturen in september en oktober. Doorgaan dus met genieten op het water, zolang het kan. Het water wordt wel wat kouder, maar wat deert dat? Nazomer en herfst vechten om voorrang.

