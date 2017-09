1 september – Nu de Van Schagenstraat dicht is voor autoverkeer moet elke begrafenisstoet voortaan omrijden via de Raadhuisstraat en de Vlietstraat om de Oude Kerk te bereiken. Een beetje onprettig kruip door sluip door. Ter compensatie daarvan wachten dragers de stoet nu op in de Herenstraat om de begrafenisauto’s vervolgens eervol naar de kerk te escorteren.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink