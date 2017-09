Externe krachten gemeente anoniem in de boeken

4 september – De gemeente zegt niet in staat te zijn om voor 3 oktober een goed overzicht te geven van de in 2016 en 2017 voor ettelijke miljoenen gedane betalingen aan inhuur van externe krachten. Raadslid Philippine Hohage wilde eind juli al tot in detail weten waarom er door het College van B&W zoveel budgetten worden overschreden en vroeg vorige week nogmaals om een snel antwoord. ‘Het is een van de belangrijkste taken van raadsleden om te controleren of het gemeenschapsgeld goed wordt besteed’, zegt Hohage.

‘Als er door een raadslid gevraagd wordt naar de specificaties, staat het College op zijn achterste benen. Dan komt het College, na de zoveelste maal vragen naar de precieze bedragen van de externe inhuur met het ‘ argument’ dat ze daarvoor 2 dagen inhuur van externen nodig hebben’.

Raadsleden horen nu via de griffie dat bij de beantwoording van de vragen ‘zowel privacy aspecten als aspecten van geheimhouding spelen en dat gezien de aard van de vragen we niet in staat zijn om deze binnen 3 werkdagen te beantwoorden’. Afgelopen weken is met eigen ambtenaren voorbereidend werk gedaan voor o.a. de inventarisatie van alle contracten en opdrachtomschrijvingen. Terechte twijfels of de gemeente de zaak nu op orde heeft of niet?

De beantwoording van de vragen zal via het college lopen. ‘Dit omdat een deel van de vragen mogelijk impact heeft op de privacy rechten van burgers en/of op bedrijfsbelangen van derden’, schrijft de Griffie. ‘Dit houdt in dat persoonsgegevens geanonimiseerd moeten worden en informatie die mogelijk impact heeft op bedrijfsbelangen van derden, onder geheimhouding moet worden verstrekt’. Zo kan raadslid Hohage fluiten naar wat ze precies wil weten. Welke ZZP’er of welk bedrijf deed als externe hulp precies voor welk bedrag aan gemeenschapsgeld.