VVD opent meldpunt voor klachten afval

4 september – Vanaf deze maand wordt het afval nog maar één keer in de twee weken opgehaald, terwijl de afvalstoffenheffing onveranderd hoog blijft. Het GFT-afval wordt nog maar één keer per maand opgehaald. De VVD zegt dat de gemeente vol staat met niet opgehaalde containers. ‘Bij bewoners heerst verwarring’, zegt fractievoorzitter Astrid van Eekelen. ‘De kliko’s zijn vol, maar de vuilniswagen komt pas over een week. Ondergrondse containers zijn nog niet per wijk ingepast. Blijkbaar zijn de gemeente en Avalex tekortgeschoten in de communicatie. Halve service voor hetzelfde geld. Dit moet echt anders’.

De VVD heeft nu een meldpunt geopend over het nieuwe afvalbeleid want ‘het nieuwe beleid zorgt voor veel problemen. Wij pleiten ervoor dat het afval gewoon weer 1 keer per week wordt opgehaald. Alle klachten worden via afval@thuisinleidschendamvoorburg.nl verzameld en aan het college aangeboden’.

Van Eekelen: ‘Heeft ook u een volle container die niet opgehaald wordt, wordt er in uw straat afval gedumpt omdat Avalex niet langskomt of heeft u andere klachten of suggesties met betrekking tot het nieuwe afvalbeleid? Meldt dit dan’.