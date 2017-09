‘Financieel wanbeleid bij DSW’

5 september – De Dienst Sociale Werkvoorziening (DSW) komt in de begroting voor 2017 onverwacht ongeveer 1,8 miljoen tekort. Wethouder Nadine Stemerdink (PvdA) meldt dit aan de gemeenteraad. D66 spreekt van ‘financieel wanbeleid dat een gevaar voor de re-integratie en arbeidsparticipatie van een kwetsbare groep’. Omdat Leidschendam-Voorburg met twee andere gemeenten eigenaar is van de DSW┬áis het tekort waarvoor de gemeente aan de lat staat, ongeveer 400.000 euro, twee ton meer dan verwacht. Ondanks verbeteracties die de nieuwe directeur in gang heeft gezet heeft D66 gevraagd of het niet nodig is dat de DSW onder toezicht wordt gesteld. Daar is vooralsnog van afgezien.