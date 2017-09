Uniek gedenkboek sieraad op Monumentendag

5 september – De Voorburgse historicus Kees van der Leer geeft op bijzondere wijze invulling aan de komende Open Monumentendag, 9 september. Hij verzorgt een niet te missen expositie in de Martinuskerk aan het Oosteinde rond een heel bijzonder gedenkboek uit de historie van Voorburg dat hij in handen kreeg. Van der Leer kon zijn geluk niet op toen hij zag dat het om een uniek memorieboek uit 1908 ging. Het was een prominent geschenk van de Voorburgse bevolking aan burgemeester Tuyl van Serooskerken bij zijn 25-jarig ambtsjubileum. Een sieraad zowel van buiten als van binnen.

In het fraaie koperbeslag van het album is het heraldische wapen van Voorburg verwerkt. Het boek bevat ook 16 haarscherpe foto’s van markante plekken in Voorburg en van ‘nuttige instellingen en werken’ die dankzij de burgemeester tot stand waren gekomen zoals de watertoren aan het Westeinde. Het dankwoord aan de jubilerende burgemeester werd geschreven door mgr. Van Stee, pastoor van de Martinuskerk en o.a. de oprichter van voetbalclub Wilhelmus. De begeleidende foto is gemaakt door Ronald Meekel.

Op de expositie worden tevens diverse prenten getoond met spraakmakende personen uit de Voorburg-collectie van Gerard Duijvestein. Om 11.30 en om 15.00 uur zal Kees van der Leer in de Martinuskerk een kort verhaal vertellen over het gedenkboek en over bijzondere personen rond de Martinuskerk, onder wie een boerendochter uit het Oosteinde die van een schunnig liedje dat zij als straatzangeres zong een vroom kerstliedje maakte dat wereldberoemd werd.