In Madrid worden de koffers al weer gepakt….

6 september – Het is eigenlijk nog te vroeg om er al aan te denken maar we worden er toch even aan herinnerd dat Sint en Zwarte Piet hun koffers aan het pakken zijn. De schappen van de supermarkt in Voorburg liggen weer vol met onvermijdelijk strooigoed. Nog een kleine drie maanden te gaan. Maar a.u.b. eerst nog volop genieten van nazomerse temperaturen in een voorzichtig opkomende herfst. Het valt wel mee met dat ‘Voor wie niet kan wachten’.