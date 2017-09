Paaltje staat transport damwand-installatie in de weg

7 september – Het was vanochtend passen en meten in het Oude Dorp, op de hoek van de Herenstraat en Raadhuisstraat. Daar kon een reusachtige oplegger de hoek niet om ondanks de indrukwekkende reeks beweegbare achterwielen die gewend zijn aan extreem millimeterwerk. De vracht was een installatie om damwanden te kunnen slaan voor de nieuwbouw van Rustoord. Met staalplaten waren de stoepen al goed afgeschermd maar het transport liep net vast op een paaltje dat met een shovel uit de grond werd getrokken. Dat gaf de nodige ruimte en de bestelling kon door. Het met beleid uitgevoerde staaltje van stuurmanskunst trok veel bekijks. De logistieke operatie was in circa 20 minuten gefikst. De grond van Rustoord is klaar voor bebouwing, maar eerst de damwanden de grond op aanwijzing van de landmeters voor wie het eveneens eerst millimeteren is. Voor de bewoners hier is het een kijkproject van anderhalf jaar.