8 september – Of we het morgen droog houden valt nog te bezien maar de jaarlijkse Open Monumentendag kondigt zich breeduit aan, zoals hier in de Herenstraat. Het thema is Boeren, Burgers en Buitenlui. In het Krantje staan gedetailleerde overzichten van alle activiteiten die betrokken stichtingen, verenigingen, platforms, comit├ęs en gemeente op het programma hebben gezet. Eens per jaar altijd de moeite waard.