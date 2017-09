Toekomst Huygensfestival Voorburg hoogst onzeker

10 september – Met een indrukwekkend optreden van de operagroep The Cast in de Oude Kerk sloot het driedaagse Huygensfestival zondagmiddag zijn elfde editie af met circa 25 presentaties op zes locaties in en rond de Herenstraat. Vooralsnog is het onduidelijk of en in welke vorm dit festival volgend jaar voor een twaalfde keer in Voorburg georganiseerd wordt. Er ontbreken financiële middelen en mankracht om de kwaliteit ervan te kunnen blijven waarborgen. De gemeente heeft er kennelijk geen geld meer voor over en belangrijke bijdragen van sponsors zijn niet gegarandeerd.

Zo kom je in een schrijnende situatie terecht waarin echt gesjacherd moet worden om een cultureel festival van dit grote formaat overeind te houden. Het had zelfs weinig gescheeld of dit Huygensfestival had moeten worden afgeblazen wegens gebrek aan middelen. Dat wilde de gemeente zich niet permitteren en kwam te elfder ure alsnog moeizaam over de brug. De organisatie vertikt het echter om onder deze druk de toekomst in te gaan.

Zondagmiddag werd bekend gemaakt dat voorzitter Tilly Zwartepoorte, na een intensive betrokkenheid van vele jaren, die functie neerlegt. Het is mooi geweest. Zij werd naar voren geroepen en kreeg een groot applaus. Dat gebeurde na een weergaloos optreden van The Cast, een Duitse groep van professionele operazangers die de aanwezigen op speelse wijze in grote vervoering brachten.

Het was tegelijkertijd beschamend om te constateren dat deze fraaie afsluiting van het Huygensfestival door niemand van de gemeente werd bijgewoond. Geen burgemeester, geen wethouders en geen raadsleden. ‘Schitteren door afwezigheid’, heet dat. Geen tijd of uit de buurt blijven zullen misschien gedacht hebben, waarmee zij tevens stilzwijgend aangeven dat de gemeente in een schandelijke staat van culturele ontbinding verkeert. Aanwezig was wel oud-wethouder Frank Rozenberg die het Huygensfestival steeds goed gezind is geweest. Als campagneleider van de GBLV benadrukte hij desgevraagd dat zijn partij zeker met een cultureel programma zal komen en dat hierover in de aanloop naar de verkiezingen geen onduidelijkheid zal bestaan. Na de sluiting van het festival werd in café Het Torentje uitvoerig van gedachten gewisseld.