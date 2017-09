Beelden uit familiebezit naar Museum Swaensteyn

11 september – De mooie verzameling beeldhouwkunst in Museum Swaensteyn is uitgebreid met drie bijzondere beelden van Johanna Bleuland van Oordt. De kleine sculpturen, twee meisjeskopjes en een vrouw die met haar kinderen op de vlucht is voor het oorlogsgeweld, zijn een schenking uit het familiebezit van onze plaatsgenoten Annelies en Ekke Rietema. De overdracht vond plaats tijdens de onthulling van de permanente beeldenpresentatie, Voorburg Sculptuur. Johanna Bleuland van Oordt (1865-1948) was een veelzijdig kunstenares. Zij woonde en werkte in Voorburg. Haar oeuvre omvat schilderijen, tekeningen en sculpturen. Zij studeerde aan de Haagse Academie van Beeldende Kunsten. Op de foto┬ávan Charles Groeneveld, ondertekent mevrouw Rietema, geboren Bleuland van Oordt, de schenkingsakte haar voorgelegd door directeur Peter van der Ploeg.