Geen concurrentie Leidsenhage van Zoetermeer

12 september – Een mooie opsteker voor Unibail Rodamco, de ontwikkelaar van het nieuwe Leidsenhage, dat Mall of the NetherlandsĀ gaat heten. Bekend is geworden dat het plan van het Zoetermeerse college van B&W voor de bouw van een super outlet met een geraamd bezoekersaantal van circa 6 miljoen bezoekers per jaar, door de gemeenteraad is getorpedeerd. De outlet had een commercieel antwoord moeten zijn op de bouw van het mega winkelcentrum in Leidschendam waar jaarlijks wel 12 miljoen mensen verwacht worden. De gemeenteraad van Zoetermeer wilde geen gedonder met eigen winkeliers en ondernemers die met de komst van de outlet het ergste vreesden met broodroof, files en parkeerproblemen in hartje stad. Mall of the Netherlands gaat medio 2019 open. Op de foto is te zien hoe het omheinde terrein rond de voormalige vestiging van V&D (links) bouwrijp is gemaakt.