Oud stadswapen Voorburg terug als straatmozaïek

13 september – Precies op de plek waar dit echtpaar de Herenstraat (hoek Van Schagenstraat) passeert komt volgend jaar een groot mozaïek van de rode burcht, het voormalige stadswapen van de gemeente Voorburg. Het ontwerp wordt gemaakt door stichting ‘Mooi Voorburg’ die in 2018 viert dat 60 jaar geleden het initiatief daartoe werd genomen o.a. door Gerard Koppe een van de grondleggers. En nu wordt het in de grond leggen van het mozaïek uitgevoerd door zijn zoon Frits Koppe , hoe kan het gedenkwaardiger! Stichting ‘Mooi Voorburg’ nam jaren eerder al het initiatief van een mozaïek op die plaats maar de voormalige burgemeester Hans van der Sluijs wenste daar absoluut niets van weten na de fusie van Voorburg met Leidschendam. Hij wilde niet teveel herinneringen aan het oude stadswapen van Voorburg. Maar wat in het vat verzuurt niet en nu gaat het dan toch gebeuren. De huidige burgemeester Klaas Tigelaar heeft onlangs zijn goedkeurende zegen al gegeven. De historie van Voorburg wordt niet verloochend.

